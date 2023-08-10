Москва, 10 августа, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два ударных беспилотника, летящих в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ночью, около четырёх часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД», ― написал мэр в своём Telegram-канале.

В министерстве обороны уточнили, что в ночь на 10 августа средства ПВО пресекли попытки Украины осуществить террористические атаки дронами на Москву и Севастополь. По данным ведомства, один из украинских беспилотников, запущенных в сторону российской столицы, удалось сбить над Малоярославским районом Калужской области. Ещё один уничтожили в небе над территорией Одинцовского района Московской области.

Также силы ПВО поразили два дрона возле Севастополя. Помимо этого, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили ещё девять БПЛА, которые не долетели до цели и упали в акватории Чёрного моря.

Как сообщало ИА Регнум, московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на 10 августа ввели ограничения на вылет и посадку рейсов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани в целях безопасности. С 05:15 часов аэропорт Внуково вновь стал работать штатно. В Домодедово, в свою очередь, сообщили, что ограничения в аэропорту действовали с 02:59 до 05:15 мск.

Ещё два беспилотных летательных аппарата сбили над Москвой 9 августа. Как уточнил мэр столицы, один дрон средства ПВО уничтожили в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.

Очередной беспилотник пытался прорваться в небо над столицей около 11:00 6 августа. Аппарат сбили силы ПВО.

В конце июля деловой центр «Москва-Сити» подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов. В результате налёта украинских дронов оказались повреждены фасады двух офисных высотных зданий, хотя и незначительно. При атаке, никто не пострадал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова по этому поводу заявила, что утро омрачила очередная конвульсия киевского режима, который продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка.