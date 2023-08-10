Москва, 10 августа, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на 10 августа вводили ограничения на вылет и посадку рейсов, но в настоящее время работа объектов ведётся в штатном режиме, сообщили журналистам в пресс-службах воздушных гаваней.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 02:43 (мск) часов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — рассказал представитель Внуково, которого цитирует РИА Новости.

В пресс-службе этого аэропорта уточнили, что перенаправили часть рейсов в другие воздушные гавани «в целях безопасности». С 05:15 часов аэропорт Внуково вновь стал работать штатно.

В Домодедово, в свою очередь, сообщили, что ограничения в аэропорту действовали с 02:59 до 05:15 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 августа Министерство обороны России распространило информацию о том, что на подлёте к Москве были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Один из них система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Калужской областью. Другой беспилотник поразили на территории Подмосковья.

Кроме того, ещё два беспилотника были сбиты возле Севастополя. Также удалось вывести из строя с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ещё девять (БПЛА). В результате отражения атак дронов никто не пострадал.