Москва, 6 августа, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Силы ПВО уничтожили на подлёте к Москве беспилотный летательный аппарат, сообщил 6 августа мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, сегодня в районе 11:00 была попытка прорыва на Москву беспилотника.

«На подлёте силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», — написал Собянин в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на приём и отправку самолётов. В целях безопасности с 10:26 мск часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты Московского авиационного узла.