Пекин, 8 августа, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Нервная реакция американских СМИ на совместный военно-морской патруль России и Китая, зашедший на прошлой неделе в международные воды у берегов Аляски, разоблачает двойные стандарты США. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные пекинским англоязычным изданием Global Times (перевод ИА Регнум).

Минобороны России

Авторы статьи обратили внимание, что это уже третье подобное патрулирование, в том числе второе — у берегов Аляски. Но оно взбудоражило американские СМИ, которые обозначили его как «первое в истории» и «крайне провокационное». Wall Street Journal сообщила со ссылкой на официальных лиц, что 11 китайских и российских судов подошли к Алеутским островам, после чего ушли, не заходя в территориальные воды США. Их сопровождали четыре американских эсминца и морской патрульный самолет P-8.

При этом, как заметили китайские журналисты, был проигнорирован тот факт, что сами «США постоянно направляют свои военные суда и военные самолёты к берегам Китая для ведения разведки и военных учений под предлогом свободы судоходства».

Министерство национальной обороны КНР заранее, 26 июля, заявляло, что Китай и Россия планируют после совместных учений «Север. Взаимодействие — 2023» в Японском море совместное военно-морское патрулирование в западных и северных водах Тихого океана. В пресс-релизе говорилось, что операция не направлена против третьей стороны и не связана с какой-либо международной или региональной ситуацией. Однако американская пресса попыталась поднять шум по поводу «угрозы со стороны Китая и России», сказал GT эксперт по международным делам Школы международных отношений и дипломатии Пекинского университета иностранных языков Чжо Хуа.

Он отметил, что совместное китайско-российское патрулирование в международных водах на севере и западе Тихого океана представляют собой позитивную силу, которая помогает обеспечивать региональную стабильность и безопасность стратегических маршрутов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведь США одновременно повышают здесь боевую готовность, усиливают контакты с союзниками и партнёрами в этом регионе, меняя оборонную политику и расширяя вооружённые силы. А это уже привело к эскалации в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.

В сентябре прошлого года Китай и Россия уже проводили совместное военно-морское патрулирование в водах недалеко от берегов Аляски, напомнили журналисты GT. В тот раз суда двух стран сопровождал один катер Береговой охраны США, тогда как на прошлой неделе это были эсминцы USS John S. McCain, USS Benfold, USS John Finn и USS Chung-Hoon, а также морской патрульный самолёт P-8.

Международные воды в северной части Тихого океана, включая Берингово море, важны тем, что отсюда корабли могут попасть в Северный Ледовитый океан, заявил GT китайский военный эксперт Фу Цяньшао. По его словам, в условиях текущего глобального потепления арктические судоходные маршруты могут стать ключевыми для гражданских коммерческих судов.

В то время как совместное патрулирование Китая и России направлено на обеспечение безопасности ключевых стратегических маршрутов, США хотят контролировать эти пути исходя из своего гегемонистского мышления, подчеркивают китайские эксперты. Журналисты GT особо отметили, что совместная китайско-российская флотилия не заходила в территориальные воды США, тогда как военные корабли США неоднократно вторгались в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море. И это касается, в частности, вышеупомянутых американских эсминцев и патрульного самолёта P-8.

«В будущем ВМС Китая могут проводить больше таких дальних морских патрулей как самостоятельно, так и совместно с другими странами. Американцы должны к этому привыкнуть», — сказал Фу Цяньшао.

До того, как Москва и Пекин стали практиковать совместное военно-морское патрулирование, военные корабли Китая уже входили в международные воды близ Аляски, напоминает GT. Так, в 2015 году пять китайских кораблей прошли в 12 морских милях от Алеутских островов. А в августе 2021 года четыре корабля ВМС Китая были замечены Береговой охраной США в исключительной экономической зоне США у тех же Алеутских островов.

Ранее сообщалось, что 28 июля боевые корабли ВМФ России и Китая приступили к третьему совместному морскому патрулированию акватории Тихого океана. Совместный патруль проследовал по заранее согласованному маршруту.

В свою очередь, США направили к берегам Аляски несколько эсминцев для отслеживания российско-китайской эскадры. WSJ отмечала, что «это крупнейшая флотилия, которая когда-либо приближалась к берегам США». При этом в Белом доме официально заявили, что США не считают совместное морское патрулирование Россией и КНР в Тихом океане угрозой.

Также ранее сообщалось, что китайские военные эксперты оценивают усиление военных контактов США и Австралии как сотрудничество, которое нацелено против Китая и усугубляет ситуацию с безопасностью в Восточной Азии.