Вашингтон, 8 августа, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не считают угрозой совместное морское патрулирование Российской Федерации и Китайской Народной Республики в Тихом океане, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Mil.ru Корабли Тихоокеанского флота

«Военные США мониторят российско-китайское патрулирование в северной части Тихого океана, учения происходят в международных водах, мы не рассматриваем их как угрозу», — сказала Жан-Пьер в ходе беседы с журналистами.

28 июля корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил КНР приступили к третьему совместному морскому патрулированию акватории Тихого океана. Целями совместного патрулирования заявлены поддержание стабильности в регионе, а также мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединённые Штаты Америки после совместных учений России и Китая направили к берегам Аляски несколько эсминцев для мониторинга перемещения российских и китайских кораблей.