Пекин, 31 июля, 2023, 19:09 — ИА Регнум. США расширят военное присутствие в Австралии, чтобы усилить давление на Китай, говорится в редакционной статье пекинского англоязычного издания Global Times (GT). Журналисты упрекают Белый дом в том, что тот является источником напряжённости в Восточной Азии: действия американской стороны усугубляют ситуацию с безопасностью.

UK Prime Minister/Global Look Press

«Китайские аналитики в воскресенье предупредили о росте нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США будут провоцировать гонку вооружений более масштабными военными учениями и развёртыванием большего количества стратегических вооружений после недавнего соглашения между США и Австралией о расширении военного присутствия США на этом южном континенте с целью сдерживания развития Китая», — говорится в материале GT (перевод ИА Регнум).

США и Австралия, по мнению издания, будут углублять военные связи в рамках этого договора, поскольку обе страны стремятся подавлять растущее влияние Китая, а также пытаются вмешиваться в проблематику Тайваня и Южно-Китайского моря.

Такие выводы китайские журналисты делают на фоне заявлений американского информагентства Bloomberg и австралийского издания ABC. Сообщается, что изменения в военном сотрудничестве Вашингтона и Канберры включают в себя, в том числе, более частые и продолжительные визиты американских подлодок в Австралию, регулярную ротацию военных кораблей в США и сотрудничество в производстве управляемых ракет, а также углубление взаимоотношений в сфере безопасности с другими странами региона, прежде всего — с Японией.

GT со ссылкой на китайские аналитические круги указывает: США используют Австралию в качестве «передовой базы, одновременно усиливая своё военное присутствие» в этой стране. Вашингтон стремится сделать Австралию частью своей военно-промышленной цепочки, разделив бремя производства оружия и военного снаряжения. Таким образом, в Азиатско-Тихоокеанском регионе снижается уровень безопасности, а США становятся реальным источником напряжённости.

Причину такой активности китайские аналитики, по свидетельству китайского издания, объясняют следующим образом.

Поскольку другие союзники США в регионе — Япония, Южная Корея и Филиппины — расположены в непосредственной близости от берегов Китая, а китайский военный потенциал увеличивается, то и эти страны, и контролируемый Вашингтоном остров Гуам (в западной части Тихого океана, где размещена стратегическая военно-морская база США — прим. ИА Регнум) в случае вооружённого конфликта с КНР окажутся в зоне повышенного риска.

«Австралия находится дальше от Китая, поэтому США продвигают строительство баз и увеличивают ротацию и размещение там американских войск», — указывают авторы материала.

Они также обращают внимание на заявление министра обороны США Ллойда Остина от 29 июля, пообещавшего, что США помогут Австралии к 2025 году наладить производство управляемых ракет.

«Это обеспечит Австралию более мощными возможностями в области военных исследований и разработок, чтобы Австралия могла производить ракеты и боеприпасы для США», — приводит GT мнение пекинских аналитиков.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил в интервью GT, что в случае военных действий, в которых будут принимать участие США, Австралия как их важная база снабжения и склад боеприпасов также может стать целью для атак. В этой ситуации Белый дом сможет пожертвовать Австралией, чтобы сохранить безопасность своей внутренней производственной базы. По словам аналитика, «в ходе российско-украинского конфликта большой расход боеприпасов из военных поставок США обнажил проблему производственных мощностей военно-промышленной цепочки США, поэтому страна пытается срочно восполнить нехватку».

При этом эксперт сослался на «Инициативу тихоокеанского сдерживания», которую озвучил в марте Пентагон. Она означает, что США стремятся построить как можно больше военных баз на случай, если некоторые из них будут уничтожены. «А базы в Австралии и на Гуаме являются важными запасными базами для США на случай конфликта», — уточнил Сун Чжунпин.

А совместное заявление США и Австралии, по замечанию GT, подразумевает «регулярные и продолжительные» визиты американских подводных лодок на военно-морскую базу HMAS Stirling на западе Австралии в рамках программы по её встраиванию в военный блок AUKUS (военный альянс Австралии, Великобритании и США — прим. ИА Регнум), реализация которой должна начаться в 2027 году.

В свою очередь главный научный сотрудник Ляочэнского университета Ю Лэй отметил в интервью GT, что «США предоставят Австралии более совершенное оружие и военные технологии для повышения боеспособности австралийской армии, что на самом деле создаёт риски распространения оружия массового поражения в Австралии».

«Это вызывает беспокойство в соседних странах, таких как Индонезия и даже Индия», — отметил эксперт.

По мнению Сун Чжунпина, США «готовы пожертвовать национальной безопасностью своих союзников ради достижения собственной гегемонии».

Резюмируя, китайские аналитики спрогнозировали, что в такой ситуации военная авиация США, их военно-морской флот, включая атомные подводные лодки блока AUKUS, и другое вооружение и техника будут всё чаще использовать Австралию в качестве базы «для проведения ближней разведки и провокационных учений вокруг Китая». При этом США и Австралия «будут накапливать больше боеприпасов и оборудования, чтобы попытаться вторгнуться в Тайваньский пролив».

Трёхсторонний альянс AUKUS, напомним, был сформирован в 2021 году. Одним из проектов в рамках этого соглашения стало строительство для Австралии атомных подводных лодок. Вместе с тем, как пояснил президент США Джо Байден, подлодки, которые отправят Австралии в рамках блока AUKUS, будут оснащены атомными силовыми установками, но не будут нести ядерное оружие.

Альянс AUKUS полностью открыт для взаимодействия с Новой Зеландией, заявил 26 июля госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Agence France-Presse. Белый дом допускал расширение блока в перспективе за счет партнеров США в Европе и Азии.