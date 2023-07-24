Токио, 24 июля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Продвижение Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанский регион превышает принципы коллективной самообороны, которая допустима уставом ООН. Такое заявление 24 июля сделало посольство КНР в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Дипмиссия считает, что НАТО настойчиво продолжает вмешиваться в дела стран Азиатско-Тихоокеанского региона, провоцируя блоковое противостояние.

Продвижение НАТО на восток выходит за рамки концепции коллективной самообороны, нарушает положения Устава ООН о региональных соглашениях и о развитии дружественных международных отношений.

«НАТО называет себя оборонительным объединением, но постоянно поощряет своих членов наращивать военные расходы, расширять границы своих полномочий», — добавили в посольстве.

При этом в альянсе утверждают, что защищают международный порядок, основанный на правилах, но явно игнорируют международное право и нормы отношений, вмешиваясь в дела других стран, участвуя в войнах, пропагандируя ложные взгляды.

Как сообщало ИА Регнум, атомная подводная лодка США класса «Лос-Анджелес» USS Annapolis прибыла в Южную Корею в понедельник, 24 июля. Судно зашло на военно-морскую базу на острове Чеджудо.

В военном ведомстве пояснили, что приход подводной лодки имеет цель усилить совместную оборону стран, а также участвовать в мероприятиях по обмену в честь 70-летия союза Вашингтона и Сеула.