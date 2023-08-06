Вашингтон, 6 августа, 2023, 17:11 — ИА Регнум. США направили к берегам Аляски несколько эсминцев для мониторинга перемещения российских и китайских кораблей в этом регионе, передаёт 6 августа The Wall Street Journal.

Jonathan P. Idle/U. S. Navy\ Zuma\TASS

Представитель Северного командования США в интервью газете заявил, что этот шаг — ответ на недавно проведённое Россией и Китаем совместное военно-морское патрулирование в данном районе.

Количества эсминцев в эскадре представитель ВС США не уточнил. По данным опрошенных изданием экспертов, речь идёт о четырёх кораблях. Также в патрулировании участвует американский разведывательный самолет палубной авиации.

«Армада из 11 современных кораблей в первые дни августа впервые в истории настолько близко подошла к США. Это крупнейшая флотилия, которая когда-либо приближалась к берегам США», — отметили опрошенные The Wall Street Journal эксперты.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 28 июля боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая приступили к третьему совместному морскому патрулированию акватории Тихого океана. Был сформирован совместный отряд, который движется по согласованному сторонами маршруту, сообщили руководители Тихоокеанского флота РФ.

Цели совместного патрулирования — укрепление сотрудничества, поддержание стабильности в регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности двух стран. Действия военных флотов России и Китая не направлены против третьих стран и не связаны с текущей ситуацией в регионе и в мире, отмечали ранее в министерстве обороны Китая.