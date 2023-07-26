Пекин, 26 июля, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Военно-морской флот России и ВМС Народно-освободительной армии Китая в течение ближайшего времени проведут совместное патрулирование в западной и северной частях акватории Тихого океана. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба минобороны КНР.

Иван Шилов ИА Регнум

«Согласно годовому плану сотрудничества между китайскими и российскими военными, корабельные соединения ВМС двух стран в ближайшее время проведут совместное морское патрулирование в западных и северных водах Тихого океана», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти действия военных флотов России и Китая не направлены против третьих сторон и также не связаны с текущей ситуацией на международном уровне и в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, с 20 по 23 июля в Японском море состоялись совместные российско-китайские военные учения «Север. Взаимодействие-2023». От ВМФ России в них приняли участие корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения.

В ходе манёвров отработали противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрану и оборону отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве. Кроме того, корабли двух стран провели совместные артиллерийские стрельбы.