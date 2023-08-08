Москва, 8 августа, 2023, 15:04 — ИА Регнум. У Турции почти нет друзей среди её соседей, и единственный тактический союзник Анкары — это Россия. Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 августа заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Кадр из видео Момент взрыва в порту Дериндже

Ранее глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал сообщил, что власти его страны рассматривают версию о том, что взрыв в порту Дериндже стал результатом диверсии.

Рассматривая эту версию, Онуфриенко призвал не забывать, что у Турции среди соседей нет друзей.

«Единственный её тактический союзник — это Россия. Потому что без России её просто сожрут, если учесть потенциал курдской проблемы», — сказал Онуфриенко.

Он также напомнил, что самый радикальный из противников Турции — это Иран, которому не очень нравится, что Турция уже долгие годы пытается создать мусульманскую умму во главе с собой — объединить всех мусульман в единый мир, которым будут руководить Эрдоган и турецкая империя. Поэтому все лидеры арабского мира «ничего хорошего ни Турции, ни Эрдогану не желают».

«Но с тем же успехом можно предположить, что это сделали США, чтобы подставить Иран и сказать: «Видите, ваш союзник Россия не может влиять на Иран, и вам лучше идти к нам». Теоретически такую схему выстроить можно», — согласился Онуфриенко.

Маловероятной выглядит версия о причастности к теракту спецслужб Израиля или Украины. Как пояснил Онуфриенко, сейчас Тель-Авив пытается наладить отношения с Анкарой.

Что касается Украины, то, по мнению Онуфриенко, туда концы предполагаемой диверсии вести не могут.

«Турция собирается строить в Днепродзержинске завод по производству «Байрактаров». Она поставляет Украине бронеавтомобили Kirpi в большом количестве. Так что киевской хунте вообще не с руки ссориться и гадить туркам, потому что Киев в значительной степени от них зависит. Турки ведь не только с нами сотрудничают, но продолжают вооружать хунту. Поэтому при всей невменяемости украинских властей устраивать теракт на территории страны, которая поставляет им вооружения и служила перевалочным центром для их зерна, никак не с руки», — сказал военный эксперт.

Так что, вероятнее всего, взрыв в Турции стал следствием «банального разгильдяйства».

«Я бы сказал, что на самом деле версия теракта наименее вероятна. Зерновая взвесь действительно взрывоопасна. Такие случаи происходили и ранее», — подытожил Онуфриенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество пострадавших в результате взрыва в порту Дериндже, что на Западе Турции выросло до 10 человек. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Взрыв повредил 13 из 16 элеваторов. В качестве возможной причины эксперты назвали детонацию зерновой взвеси при загрузке зерна с судна в элеватор.

По словам главы Турецкого зернового совета, версия о том, что взрыв стал результатом диверсии, выглядит слабой, хотя и изучается наряду с другими. В настоящее время в порту действуют усиленные меры безопасности.

Также в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергли информацию о том, что при взрыве в порту Дериндже пропало 8 млн тонн зерна. По её данным, было повреждено 20% из 75 тыс. тонн зерна.