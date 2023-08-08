Анкара, 8 августа, 2023, 12:27 — ИА Регнум. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергли информацию о том, что при взрыве в порту Дериндже пропало 8 млн тонн зерна.

ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС Порт Дериндже

«Общая вместимость элеваторов в Дериндже составляет 95 тыс. тонн. В хранилище, где произошел взрыв, было 75 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Центр по борьбе с дезинформацией, учрежденный под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции сообщил, что, согласно предварительным данным, около 20% из 75 тыс. тонн зерна было повреждено.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 августа в Дериндже прогремел взрыв. Поступила информация о том, что это произошло при погрузке зерна в элеваторы с одного из сухогрузов. Пострадали 12 человек, причём двое получили тяжёлые травмы, взрыв повредил 13 из 16 элеваторов. По версии главы провинции Седдара Явуза, причиной взрыва могла стать детонация зерновой взвеси при загрузке пшеницы. Мэр Дериндже Зеки Айгюн выдвинул версию о нарушениях, допущенных в порту.

Генеральный директор Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдап назвал слабой версию о том, что взрыв в турецком порту Дериндже провинции Коджаэли — результат диверсии.