Турция, 8 августа, 2023, 00:54 — ИА Регнум. Взрыв в коммерческом порту Дериндже на северо-западе Турции повредил 13 из 16 элеваторов, заявил мэр турецкого города Коджаэли Тахир Бююкакын в эфире телеканала Habertürk.

Кадр из видео Момент взрыва в порту Дериндже

Глава населённого пункта также уточнил, что в результате случившегося пострадали двенадцать человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в порту Дериндже прогремел 7 августа в 14:40 (совпадает с московским временем). Звук от удара был настолько мощным, что его услышали в соседнем городе Гёльджуке.

Губернатор провинции Коджаэли, на территории которой находится порт, Седдар Явуз допустил, что взрыв мог произойти из-за детонации зерновой взвеси при загрузке зерна с судна в элеватор. В свою очередь мэр Дериндже Зеки Айгюн выразил мнение, что инцидент произошёл из-за нарушений, которые были допущены в порту.

7 августа в Турции также произошел крупный пожар на химическом предприятии, которое находится в районе города Черкезкёй в провинции Текирдаг на северо-западе республики.