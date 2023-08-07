Турция, 7 августа, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Возможная причина взрыва в турецком порту Дериндже — детонация зерновой взвеси при загрузке зерна с судна в элеватор, сообщил 7 августа телеканал TRT.

TRT

Такую версию высказал губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.

«По нашим данным, взрыв произошёл из-за образования пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы», — сказал Явуз, пояснив, что подобная ситуация технически возможна.

По словам чиновника, точную причину взрыва установят специалисты.

Со своей стороны мэр Дериндже Зеки Айгюн в эфире CNN Turk выдвинул версию о нарушениях, допущенных в порту.

«Сейчас сразу не можем сказать, что дело в халатности, это предприятие, там приняты меры безопасности и правила работы», — заявил Айгюн.

По его данным, взрыв, не затронув контейнерную часть порта, прогремел на элеваторах, собственник которых — Турецкий зерновой совет.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Явуза, в результате взрыва в порту Дериндже пострадали десять человек, причём один находится в тяжёлом состоянии. Взрыв прогремел в 14:40 мск.

Суда в районе порта повреждений не получили. Причины взрыва выясняют специалисты. Звук слышали в городе Гёльджуке, расположенном неподалёку.