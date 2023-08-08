Анкара, 8 августа, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Версия о том, что взрыв в турецком порту Дериндже провинции Коджаэли — результат диверсии, выглядит слабой, сообщил 8 августа телеканал CNN Turk.

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Такую оценку ситуации дал генеральный директор Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдап, отметив, что в порту действуют усиленные меры безопасности и на элеваторы не мог попасть кто-либо без проверки, даже государственный служащий или сотрудник порта.

«Естественно, оцениваются все версии. Но версия с диверсией представляется наиболее слабой», — заявил Гюльдап.

Как сообщало ИА Регнум, во второй половине дня 7 августа в Дериндже прогремел взрыв. Поступила информация о том, что это произошло при погрузке зерна в элеваторы с одного из сухогрузов.

Пострадали 12 человек, причём двое получили тяжёлые травмы, взрыв повредил 13 из 16 элеваторов. По версии главы провинции Седдара Явуза, причиной взрыва могла стать детонация зерновой взвеси при загрузке пшеницы.