Турция, 7 августа, 2023, 16:06 — ИА Регнум. До десяти человек увеличилось количество пострадавших в результате взрыва в порту Дериндже на западе Турции, сообщил 7 августа журналистам губернатор провинции Коджаели Седдар Явуз.

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«У нас десять пострадавших. Один из них находится в тяжёлом состоянии», — заявил Явуз.

Как сообщало ИА Регнум, в порту Дериндже на Мраморном море 7 августа прогремел мощный взрыв. В воздух поднялся столб дыма. Взрыв ощущался в близлежащих районах.

По данным турецких СМИ, взрыв прогремел на элеваторе во время загрузки зерна на один из сухогрузов. Сначала сообщалось о пяти пострадавших.