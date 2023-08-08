Москва, 8 августа, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Если Центральный банк России и Министерство финансов не примут серьёзных мер, то доллар может подорожать больше чем до 100, а евро — до 110 рублей, считает Аяз Алиев, к. э. н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом он заявил 8 августа корреспонденту ИА Регнум.

Известия/Сергей Коньков

Ранее стало известно, что курс доллара на Московской бирже 7 августа впервые с марта 2022 года превысил отметку 97 рублей. Евро вырос в цене до 106,25 рубля, а юань — до 13,4 рубля.

«Доллар и евро вполне могут дойти до 100 и 110 рублей, соответственно. Потенциал для дальнейшего падения ещё есть. До конца года рубль может ослабеть к доллару и евро до 105–107 и 110–115 рублей», — сказал Алиев.

Согласно другому прогнозу, курс доллара не должен превысить 100–102 рубля. Так, например, полагает доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Рост курса доллара спровоцировали разные факторы, как экономические, так и политические. Первым и очень важным будет фактор снижения экспорта, а следовательно, и сокращения валютной выручки. Кроме этого, произошло увеличение импорта, который требует дополнительных валютных ресурсов. Ещё одна причина — сезон отпусков, который также требует дополнительных валютных резервов, и спрос на евро-доллар растёт, что, в свою очередь, также играет на понижение курса рубля», — объяснила Коваленко.

По её мнению, курс доллара не должен превысить 100–102 рубля, а к сентябрю российская валюта должна укрепиться и вернуться к 90 рублям за доллар. Что касается евро, то его цена едва ли опустится ниже 100 рублей.

«К концу года не стоит ожидать резких снижений курсов доллара и евро», — подчеркнула Коваленко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению финансового аналитика Сергея Дроздова, без вмешательства ЦБ РФ доллар может подорожать до 120 рублей, так как если Банк России не выходит на рынок с интервенциями в поддержку рубля, то спекулянты могут играть до бесконечности.

До этого, 4 августа, курсы евро, доллара и юаня дошли до максимальных значений весны 2022 года. Например, USD подорожал до 96,03 рубля, а евро — больше чем до 106 рублей.

Также есть прогнозы, что к осени 2023 года российская национальная валюта укрепится до 80 рублей за доллар.

В беседе с корреспондентом ИА Регнум экономист Константин Ордов объяснил продолжающееся снижение курса рубля тремя главными факторами: ограничениями ЦБ на валютном рынке, отсутствием обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и отказом Центробанка повлиять на динамику курса российской национальной валюты.