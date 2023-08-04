Москва, 4 августа, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Курс доллара на Московской бирже поднимался до 96 рублей впервые с конца марта 2022 года. Об этом 4 августа свидетельствуют данные торгов.

Дарья Антонова ИА Регнум

Курсы евро, американского доллара и юаня дошли до максимальных значений весны 2022 года. По данным на 17:48 мск, доллар дорожал на 1,09%, до 96,03 рубля. Такое произошло впервые с 28 марта прошлого года.

Курс евро превышал 106 рублей впервые с 25 марта 2022 года. К 17:50 мск евро подорожал до 106,05 рубля (+2,73%).

К 17:54 мск курс доллара поднялся до 96,18 рубля (+1,25%), курс евро опустился до 105,95 рубля (+2,63%).

Китайский юань торговался на отметках первой половины апреля 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, в Минфине изменение торгового баланса называют основным фактором ослабления рубля. Курс снижается на фоне притоков и оттоков валюты в Россию и из неё. Ключевую роль здесь вряд ли сыграла продажа иностранцами их бизнесов, заявил глава министерства Антон Силуанов.

Вадим Ковригин, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, согласен с такой оценкой. По его мнению, российский рынок в последний год стал слишком «тонким» — объёмы торгов сократились, и даже небольшой дисбаланс спроса и предложения придаёт рынку волатильности.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова ожидает, что к осени 2023 года курс рубля может немного ослабеть, но резкого падения, скорее всего, не случится.