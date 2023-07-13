Москва, 13 июля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Не исключено, что к осени 2023 года российская национальная валюта укрепится — даже до 80 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 июля заявил Александр Абрамов, профессор школы финансов факультета экономических наук ВШЭ.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его мнению, опрос, проведённый Банком России и показавший, что аналитики ухудшили прогнозы по курсу рубля, скорее всего, говорит о некотором пессимизме участников российского финансового рынка. Связано это с двумя факторами. Во-первых, есть большие риски, что поступления от продажи экспортных ресурсов будут оставаться низкими, а импорт продолжит расти в цене, плюс скажется уход валюты из страны. Во-вторых, есть вопросы к тому, насколько проинфляционным окажется федеральный бюджет.

Однако ситуация в КНР и США говорит о том, что эти страны не уйдут в глубокую рецессию. Стало быть, эпоха высоких ставок постепенно закончится, а значит, будет поддерживаться экономический рост.

«А это будет поддерживать спрос на экспортируемые Россией ресурсы даже в условиях санкций. И негативные прогнозы не оправдаются, а рубль к концу года или даже к осени может укрепиться. Может быть, даже до 80 рублей за доллар», — сказал Абрамов.

При этом он подчеркнул, что даже если рубль будет в районе 85 рублей за доллар, это незначительно повлияет на цены внутри России. Например, сейчас, при ослаблении рубля, сильного роста цен не наблюдается.

«Плюс осенью произойдёт сезонное снижение цен на овощи, фрукты и другие товары», — отметил Абрамов.

Ранее СМИ сообщили, что Банк России опросил участников российского финансового рынка и выяснил, что те ухудшили свои прогнозы по курсу рубля на 2023, 2024 и 2025 годы. Представители крупных банков и инвестиционных компаний не исключают, что в 2023 году курс рубля составит в среднем 81,8 рубля за доллар, а в 2024 и 2025 годы — 85 рублей.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в РФ нет угрозы финансовой стабильности, а ситуация выглядит лучше, чем можно было ожидать.

Отметим также, что индекс Московской биржи впервые с февраля 2022 года преодолел отметку 2900 пунктов.