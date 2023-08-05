Москва, 5 августа, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Без вмешательства Банка России в поддержку рубля доллар может дорасти до 120 рублей. При этом сроки роста прогнозировать сложно. Своим мнением о котировках валют поделился с РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов.

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«Доллар уже «выше крыши». Идёт рост без откатов. Увидим ли мы обновление исторического максимума по доллару на уровне в 121,5 рубля, пока нельзя сказать», — признался Дроздов.

По словам эксперта, есть аналогия с 2014 и 2016 годами: в 2014 году доллар достиг максимума в 80,1 рубля, а в 2016 году — почти 86 рублей.

То, что Банк России продаёт сейчас валюту в рамках бюджетного правила, это продажа для наполнения бюджета, а не в поддержку рубля.

Сергей Дроздов отметил, что «на повышение иностранной валюты играют несколько игроков». Когда Банк России не выходит на рынок с интервенциями в поддержку рубля, спекулянты могут играть до бесконечности.

«Всё внимание сконцентрировано на том, скажут ли представители ЦБ что-либо в поддержку рубля», — заключил финансовый аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа в ходе торгов курс доллара поднимался до 96,29 рубля, обновив максимум с 28 марта 2022 года.

В Минфине изменение торгового баланса называют основным фактором ослабления рубля. Курс снижается на фоне притоков и оттоков валюты в Россию и из неё. Ключевую роль здесь вряд ли сыграла продажа иностранцами их бизнесов, заявил глава министерства Антон Силуанов.