Москва, 7 августа, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган действительно надеется добиться мирного урегулирования украинского кризиса, то ему следует сначала поговорить с киевским лидером Владимиром Зеленским, который запретил переговоры с Россией. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 августа заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее появилась информация о том, что турецкий лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным собирается предложить ему посредничество в мирных переговорах по Украине.

Хамзаев напомнил в связи с этим, что инициативы о начале переговорного процесса и мирном урегулировании поступали от разных участников международных отношений. Этому вопросу, например, была посвящена недавняя встреча в Джидде. До этого свои предложения на эту же тему озвучивали представители Китая, а также африканских и латиноамериканских государств. По словам Хамзаева, всё это говорит о том, что без достижения тех задач, которые Россия обозначила, добиться мирного урегулирования невозможно.

Однако он предупредил, что разговоры на эту тему рискуют превратиться в банальное словоблудство, так как американцы вынудили одного из участников конфликта юридически запретить себе вести переговоры с Россией.

«Эрдоган может предложить всё что угодно. Он в этом смысле человек самодостаточный. Второй вопрос — каков будет результат его предложения. Это будет сотрясание воздуха или реальные дела? Если он хочет добиться мирного урегулирования данного конфликта, то ему надо начинать обсуждать эту тему не с Россией, а с Украиной. Потому что конфликт начался из-за безалаберно агрессивной русофобской политики на Украине», — заметил Хамзаев.

Парламентарий подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной и демонстрировала, что принимает в них участие, когда они несут рациональную пользу.

«Если Турция действительно заинтересована в мирных переговорах, то Эрдоган должен заявить следующее: «Призываю президента Зеленского отменить своё идиотское решение о запрете переговоров с Россией». Надо начинать с этого», — подытожил Хамзаев.

Ранее политолог Денис Денисов в беседе с ИА Регнум заявил, что Эрдоган рассчитывает стать посредником на мирных переговорах между Россией и Украиной, так как надеется обрести, с одной стороны, дополнительный авторитет на международной арене, а с другой — экономические дивиденды. Эксперт убеждён, что в этом не следует строго ориентироваться на законодательство Украины, которое запрещает Киеву вести переговоры с Россией, так как в Турции прекрасно понимают ситуацию, а значит, могут предложить участникам конфликта вполне адекватные варианты.

Кроме того, есть данные, что на переговорах с президентом России Эрдоган надеется договориться о возобновлении черноморской зерновой инициативы, поскольку в противном случае мировые цены на зерновые продолжат рост.