Москва, 7 августа, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет быть посредником на мирных переговорах между Россией и Украиной, так как рассчитывает получить, с одной стороны, дополнительный авторитет на международной арене, а с другой — целый ряд экономических дивидендов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 августа заявил Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее источник в администрации турецкого президента сообщил РИА Новости, что на предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган предложит своё посредничество в урегулировании украинского кризиса.

Как заявил Денисов, это многомерная ситуация, и в рамках тех инициатив, с которыми выступает Анкара, есть не только дипломатические, но и коммерческие, так как бесперебойная работа целого ряда производств в самой Турции зависит от возобновления зерновой сделки. И именно этот вопрос будет поднят на встрече двух президентов.

Кроме того, эксперт напомнил, что именно Турция стала первой площадкой для переговоров в начале СВО, а турецкие дипломаты активно разрабатывали документы, которые, по их мнению, могли лечь в основу комплексного урегулирования.

«Так что это комплексный подход, направленный на то, чтобы получить целый ряд дивидендов и при этом позиционировать себя как страну посредника и тем самым получить дополнительный авторитет на международной арене», — сказал Денисов.

По его словам, в этой ситуации не следует строго ориентироваться на украинское законодательство, которое запрещает Киеву вести переговоры с Москвой. Как пояснил Денисов, недавняя встреча в Джидде, а также договорённости по зерновой сделке показывают, что контакты с Украиной не утрачены и переговоры идут постоянно.

«В Турции прекрасно понимают, каковы позиции Киева, и поэтому есть надежда на то, что от Анкары могут последовать вполне адекватные предложения. В первую очередь для российской стороны», — предположил Денисов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, помимо планов Эрдогана выступить в качестве посредника в мирных переговорах по Украине, Анкара также надеется договориться о возобновлении черноморской зерновой инициативы, так как в противном случае мировые цены на зерно не перестанут расти.

Что касается украинского кризиса, то, по мнению Эрдогана, нужно добиваться скорейшего прекращения огня, так как в этом конфликте «не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших».

Также по информации издания Hürriyet, Путин и Эрдоган на предстоящей встрече, помимо украинского вопроса, в частности зерновой сделки, обсудят отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также сирийскую проблематику.