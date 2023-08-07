Анкара, 7 августа, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах, планируемых в августе, собирается предложить российскому президенту Владимиру Путину возобновление мирных переговоров по Украине для установления скорейшего прекращения огня. Как информирует 7 августа РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в администрации турецкого президента, также у Анкары есть идеи, как с Москвой поставлять продовольствие в беднейшие страны.

Иван Шилов ИА Регнум Зерновая сделка

В то же время ТАСС со ссылкой на дипломатический источник подчеркивает, что Турция рассчитывает на достижение договоренностей по возобновлению черноморской зерновой инициативы, поскольку в противном случае мировые цены на зерновые продолжат рост.

«Зерновой коридор на первом месте», ― отметил собеседник турецкой ежедневной газеты Hürriyet.

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 июля в Стамбуле Эрдоган в очередной раз подчеркнул: функционирование зернового коридора должно продолжаться. При этом турецкая сторона будет добиваться заключения сделки на более продолжительные сроки — минимум три месяца. «Программа-максимум» для Эрдогана — увеличение срока до двух лет.

Зерновая сделка — международное соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море, подписанное в июне 2022 года в Стамбуле. Вторая часть договорённостей состояла в том, что будут отменены введённые против России санкции, которые ограничивают экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, и она не выполнялась. Также представители ООН и Турции проигнорировали свои обязательства контролировать, что на судах с сельхозпродукцией не будут перевозить боеприпасы и вооружение.

17 июля, в последний день действия сделки, произошла новая атака на Крымский мост — от взрыва пострадал пролёт автомобильной части, погибли два человека. Вскоре после случившегося пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка «фактически прекратила своё действие». Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора и расформирование Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, уточнили в российском МИД.

Продолжение зерновой сделки не оправдывает её гуманитарное предназначение и не имеет никакого смысла. Россия с 18 июля завершила участие в зерновой сделке, было сказано в статье президента РФ Владимира Путина «Россия и Африка…» от 24 июля.

Но в ходе телефонного разговора с Эрдоганом 2 августа Путин подтвердил, что Москва готова вернуться к договорённостям после выполнения Западом своих обязательств.

С этих пор турецкая сторона настаивает на возобновлении сделки. 5 августа тему обсудили глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен. Днём ранее вопрос по зерновой сделке был поднят в ходе телефонных переговоров Фидана с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Черноморская инициатива, известная широкой аудитории как зерновая сделка, основная суть которой состояла в предоставлении транспортного коридора для вывоза зерновых с Украины на мировые рынки, не приносила России никакой выгоды, считает военно-политический публицист Михаил Онуфриенко. По его словам, выход из неё даст нашей стране очевидные преимущества.

«Можно будет объявить эту зону закрытой, останавливать и досматривать силами российского Черноморского флота любое судно, которое там появляется, а при необходимости — уничтожить его», — отмечает эксперт.

В свою очередь доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова пояснила, потенциально отказ от зерновой сделки может отрезвить западные страны для правильной оценки заявлений руководства РФ и национальных интересов страны.

Как сообщало ИА Регнум, о своём желании провести в ближайшее время переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации вокруг зерновой сделки президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 21 июля на телеканале TRT. По его мнению, прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведёт не только к росту мировых цен на продовольствие, но и к целому ряду последствий — от голода в некоторых регионах до новых волн миграции.

Российская часть зерновой сделки не была реализована из-за козней США, заявила 1 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.