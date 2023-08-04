Москва, 4 августа, 2023, 18:59 — ИА Регнум. США — инициаторы украинского кризиса, поэтому международному сообществу с ними и стоит о нём поговорить, заявил ИА Регнум зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя предстоящую встречу по Украине в Саудовской Аравии.

Ранее появилась информация, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи в Джидде, на которой представители 30 государств обсудят украинский кризис.

Сенатор отметил, что он не считает отсутствие России на встрече в Джидде сверхъестественно негативным событием.

«Мы туда не рвались. Там будут разные государства. В том числе недружественные. Но будут и наши стратегические партнёры, и у них есть свои версии урегулирования украинского конфликта. Позиция Россия известна. Мы на полном основании считаем, что этот конфликт — дело рук Вашингтона. Поэтому международному сообществу в первую очередь нужно разговаривать с США: они начали, они спровоцировали, они ведут и могут одним звонком всё остановить. Поэтому в моём представлении мировое сообщество должно убедить или принудить Вашингтон прекратить эту безумную авантюру», — указал он.

Кроме того, Климов предположил, что Вашингтону встреча в Джидде нужна, так как Белый дом хочет исправить ошибку, которую допустил, когда прокручивал украинскую историю только в рамках НАТО и ЕС.

«Но это перестало давать какой-то эффект. Потому что мировое большинство занималось своими делами. И теперь госдеп через коктейль из разных государств хочет протащить свою точку зрения не мытьём, так катаньем. Но поскольку туда приезжают представители реально независимых государств, как Китай, это будет сделать не очень просто», — убеждён Климов.

Что касается Саудовской Аравии, то у неё свой интерес. Как подчеркнул член Совета Федерации, это государство с мощной экономикой и развивающимися дипломатическими возможностями, которое долгие годы находилось в англосаксонской орбите.

«Но эти времена уходят. И по всей видимости, проходят безвозвратно, — сказал сенатор. — Теперь Саудовская Аравия через эту встречу пытается поставить себя на политическую карту мира. Мы, мол, не какие-то там скакуны на верблюдах, а миротворцы. Так что Эр-Рияд пользуется моментом».

Схожее мнение выразил и востоковед Семён Багдасаров. В беседе с ИА Регнум он указал, что Саудовская Аравия тоже решила показать себя миротворцем, который влияет не только на свой регион, но и на страны далеко за его пределами. Как пояснил Багдасаров, на этой встрече западные страны будут выступать за формулу, которую выдвигает Украина: отвод войск к границам 1991 года и прочее.

«Такие встречи устраивают, так как каждый хочет показать свою заинтересованность в мирном процессе. Вот теперь этим решила заняться и Саудовская Аравия, — сказал он. — Наследный принц Саудовской Аравии взял курс на то, чтобы выступать с позиции большого миротворца. Теперь он выходит за пределы региона и хочет показать, что Саудовская Аравия — это уже не просто региональный игрок, а государство, влияющее на события далеко за его пределами».

Поэтому, как подчеркнул Багдасаров, нельзя сказать, что встреча в Джидде — это чисто американское предприятие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по имеющимся данным, на встрече в Джидде речь пойдёт о «продовольственной и энергетической безопасности, освобождении заключённых». Дискуссии будут идти два дня. Есть вероятность, что представители европейских государств согласуют свою позицию ещё до встречи.

Российские дипломаты к этому мероприятию относятся без особого энтузиазма. Так, проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович сказал, что действия западных политиков и дипломатов по украинскому кризису принимают всё более курьёзный характер. По его словам, хотя доверить проведение мероприятия решили нейтральной Саудовской Аравии, концепция встречи разрабатывалась не саудитами и заключается в очередной попытке примирить «Глобальный Юг» с так называемой «формулой Зеленского».

Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что мирная инициатива Саудовской Аравии может оказаться полезной, если поможет Западу понять всю тупиковость плана президента Украины Владимира Зеленского.