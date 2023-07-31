Москва, 31 июля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Если мирная инициатива Саудовской Аравии поможет Западу понять всю тупиковость плана президента Украины Владимира Зеленского, то будет небесполезной, заявила 31 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА Регнум МИД России

«Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость плана Зеленского, то будет небесполезным», — сказала, в частности, она.

Захарова при этом добавила, что сейчас предлагается большое количество различных инициатив. Россия, по словам представителя МИД, находится в контактах с партнёрами.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что власти Саудовской Аравии планируют провести в начале августа 2023 года мирные переговоры по ситуации на Украине с участием стран Запада, но без участия России.

Комментируя эту инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле будут следить за переговорами. Однако, подчеркнул он, киевский режим не будет стремиться к миру, пока его используют как инструмент в войне коллективного Запада против России.

Российский лидер Владимир Путин ранее отмечал, что Россия не отказывается от мирных переговоров по ситуации на Украине, но ключ к решению проблемы находится на стороне Запада. Если Запад хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений ВСУ, указывал президент.