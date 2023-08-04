Эр-Рияд, 4 августа, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Ожидается, что власти Саудовской Аравии проинформируют Россию об итогах консультаций по Украине в Джидде, которые инициировали Киев и страны Запада. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM

Издание отмечает, что «Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах», хотя пока нет ясности об участии в переговорах саудовского премьер-министра, наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Издание ссылается на документ, в котором говорится о предстоящем обсуждении десяти пунктов. Речь пойдёт о «продовольственной и энергетической безопасности, освобождении заключённых», а также о возможности создания трибунала по военным преступлениям. Дискуссии продлятся два дня.

Авторы публикации полагают, что европейские представители могут согласовать свою позицию до встречи в Джидде.

29 июля газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила о запланированных на 5–6 августа в Джидде переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По данным издания, во встрече примут участие представители 30 стран, России в их числе нет. Вероятно, на переговоры прибудут представители государств, которые участвовали в первой международной встрече по Украине в Копенгагене 24 июня.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле заявили, что Москва будет следить за переговорами в Саудовской Аравии, но цели встречи ещё предстоит понять. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что встреча принесёт пользу, если поможет Западу осознать тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.