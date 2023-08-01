Москва, 1 августа, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Среди членов БРИКС существуют нюансы по теме его расширения, все нюансы будут обсуждаться в ходе саммита. Об этом 1 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сведения о том, что Индия и Бразилия выступили против призыва Китая расширить объединение БРИКС.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам представителя Кремля, тематика расширения БРИКС находится в повестке дня, в том числе в повестке дня предыдущего саммита. Всё больше государств делают заявления о своих намерениях присоединиться к данной группе.

«В рамках БРИКС существуют нюансы в системе расширения, все нюансы будут обсуждаться в ходе саммита», — уточнил Песков, добавив, что это свидетельствует о растущем авторитете, о прикладном значении объединения.

Он также добавил, что данная тема находится в работе.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что Бразилия и Индия против предложения Китая о быстром расширении объединения БРИКС и намерены использовать предстоящий саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных государств со статусом наблюдателя. По информации издания, Индия выступает за создание строгих планов по поводу того, как и когда в состав БРИКС смогут войти другие государства. Бразильские власти, в свою очередь, против расширения БРИКС, так как опасаются, что объединение может стать противовесом США и ЕС.

Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов 28 июля заявил, что для Индии очень важно, чтобы её разговор с Китаем в рамках БРИКС шёл на равных условиях, однако если эта организация начнёт расширяться, то баланс сил изменится в пользу КНР, чего Нью-Дели хотел бы в последнюю очередь.

20 мая посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что заявки на вступление в БРИКС стали поступать от многих государств. По его словам, такие заявки подали уже не менее 30 стран.

В конце июня Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС. Власти африканской страны ожидают, что входящие в объединение государства дадут на неё положительный ответ.

Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин 18 июля заявил, что Москва рассчитывает, что в ближайшее время согласуют критерии приёма новых членов в БРИКС. Он уточнил, что по этому вопросу ещё идут дискуссии.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа 2023 года.