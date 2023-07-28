Вашингтон, 28 июля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Бразилия и Индия против предложения Китая о быстром расширении объединения БРИКС и намерены использовать предстоящий саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных государств со статусом наблюдателя. Об этом 28 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, Индия выступает за создание строгих планов по поводу того, как и когда в состав БРИКС смогут войти другие государства. Бразильские власти, в свою очередь, против расширения БРИКС, так как опасаются, что объединение может стать противовесом США и ЕС.

Отмечается, что за расширение БРИКС неоднократно выступал Китай во время саммитов объединения. К организации хотят присоединиться десятки государств, что усиливает опасения западных стран в том, что группа хочет стать противовесом Вашингтону и Брюсселю.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что заявки на вступление в БРИКС стали поступать от многих государств. По его словам, такие заявки подали уже не менее 30 стран.

В конце июня Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС. Власти африканской страны ожидают, что входящие в объединение государства дадут на неё положительный ответ.

Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин 18 июля заявил, что Москва рассчитывает, что в ближайшее время согласуют критерии приёма новых членов в БРИКС. Он уточнил, что по этому вопросу ещё идут дискуссии.