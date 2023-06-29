Аддис-Абеба, 29 июня, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС, объявил пресс-секретарь МИД республики Мелес Алем 29 июня на брифинге.

Rod Waddington Эфиопия

«Мы ожидаем, что страны БРИКС дадут положительный ответ на нашу заявку», — сказал он.

Ранее о желании вступить в БРИКС заявили Алжир, Бангладеш и Египет. Россия поддержала заявку Египта. Кроме того, о планах вступить в объединение заявляли в Саудовской Аравии, Аргентине и Турции.

Посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал в мае 2023 года сообщил, что заявки о вступлении в организацию подали не менее 30 стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что заявки на вступление в БРИКС обсудят на августовском саммите в ЮАР.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал обязательным условием то, что в БРИКС не должно быть стран, которые поддержали антироссийские санкции.