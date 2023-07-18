Минск, 19 июля, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В Белоруссии по состоянию на 19 июля число выявленных случаев инфицирования коронавирусом составило 66 095, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Общая численность выздоровевших от COVID-19 составила 58 204, умерших — 499.

За весь период пандемии в республике провели 1 193 162 тестирований на коронавирус.

Суточный прирост числа инфицированных в Белоруссии составил 142 случая, 348 человек выздоровели, четыре — скончались. За сутки в республике провели 10 155 тестов на коронавирус.