В Белоруссии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 66 тыс
Минск, 19 июля, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В Белоруссии по состоянию на 19 июля число выявленных случаев инфицирования коронавирусом составило 66 095, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Общая численность выздоровевших от COVID-19 составила 58 204, умерших — 499.
За весь период пандемии в республике провели 1 193 162 тестирований на коронавирус.
Суточный прирост числа инфицированных в Белоруссии составил 142 случая, 348 человек выздоровели, четыре — скончались. За сутки в республике провели 10 155 тестов на коронавирус.