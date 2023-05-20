Кейптаун, 20 мая, 2023, 11:34 — ИА Регнум. В течение последнего времени заявки на вступление в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) стали поступать от многих стран. Об этом 20 мая сообщил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Официальные и неформальные запросы насчёт вступления в БРИКС приходят постоянно. Соответствующие просьбы следуют почти каждую неделю», — цитирует его слова ТАСС.

Суклал отметил, что на данный момент такие заявки подали уже не менее 30 стран. При этом в апреле текущего года шерпа ЮАР в БРИКС говорил о 19 заявках в группу.

Также он указал, что объединение работает над вопросом расширения и заключительное заседание шерп по этому вопросу пройдёт с 29 по 31 мая.

«По ее итогам концептуальный доклад будет передан на рассмотрение главам МИД БРИКС, встреча которых состоится 1 июня в Кейптауне», — уточнил Суклал.

Он также напомнил, что лидеры стран группы по итогам работы саммита в 2022 году поставили задачи по выработке концепции, принципов, стандартов, критериев и правил расширения БРИКС.

«Есть принципиальное решение о том, что БРИКС будет расширяться. Мы готовим соответствующий концептуальный документ для министров иностранных дел стран БРИКС», — добавил шерпа ЮАР.

При этом Суклал не исключил возможности того, что окончательное решение по расширению БРИКС примут на саммите группы в августе 2023 года, который пройдёт в Йоханнесбурге.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что правительство России постоянно ведёт обсуждение с партнёрами по БРИКС механизма расширения объединения. Она подчеркнула, что вопросы расширения актуальны и находятся в поле пристального внимания объединения.

Группу БРИК создали в 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2011 году в неё вступила ЮАР, в результате чего название объединения превратилось в БРИКС.