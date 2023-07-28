Названа причина нежелания Индии расширять БРИКС по предложению Китая
Индолог Куприянов: Индия не хочет активно расширять БРИКС, так как опасается усиливать Китай
Москва, 28 июля, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Для Индии очень важно, чтобы её разговор с Китаем в рамках БРИКС шёл на равных условиях, однако если эта организация начнёт расширяться, то баланс сил изменится в пользу КНР, чего Нью-Дели хотел бы в последнюю очередь. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 июля заявил Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия выступила против призывов Китая активно расширить БРИКС за счёт новых стран.
«Индийцы совершенно точно не хотят быстро расширять БРИКС, — согласился Куприянов. — Во-первых, для того, чтобы БРИКС расширился, нужно подобрать подобающих дружественных кандидатов. Китайцам это удаётся довольно легко. Китай регулярно предлагает включить в БРИКС дружественно расположенные к нему страны. У Индии с этим сложнее. У неё стран-клиентов очень мало. Фактически две: Мальдивы и Бутан. И их в БРИКС никто принимать не будет».
Во-вторых, как пояснил Куприянов, Нью-Дели опасается, что Китай может нарастить в БРИКС своё влияние, если введёт в её состав большое количество своих союзников. А для Индии довольно важно, чтобы КНР разговаривала с ней на равных. Индийцы очень недовольны китайским подходом к многополярности — они считают, что Китай выступает за многополярный мир, но за однополярную Азию. В Индии этим очень недовольны и хотят, чтобы их позиция была равноценна китайской.
Что касается России, то, как пояснил Куприянов, сейчас Москва не испытывает никаких проблем из-за того, что БРИКС будет или не будет расширяться.
«Хотя тактически расширение БРИКС нам более выгодно — так мы можем продемонстрировать, что мировое большинство с нами», — заметил индолог.
В свою очередь, Александр Тимофеев, экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова, уточнил, что Индия выступает за равные возможности в союзе БРИКС и считает, что у Китая при быстром расширении БРИКС появятся большие возможности ввести повсеместно юань и занять лучшие позиции рынке из-за высокой степени развития составляющих цифровой экономики и цифровых сервисов.
«БРИКС — это изначально клуб четырёх. Все его участники как минимум региональные лидеры (кузница, житница, здравница и энергетика). Расширение союза за счёт более слабых стран может подорвать амбициозные планы союза по переходу в расчётах на единую валюту. Чем больше в клубе малоимущих стран с плохо развитой финансовой системой, тем сложнее союзу развиваться», — констатировал Тимофеев.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Индия ратует за строгие планы по поводу того, как и когда в состав БРИКС смогут войти другие государства. В свою очередь, Китай неоднократно выступал за расширение БРИКС, к которому хотят присоединиться десятки государств.
Так, 28 июля стало известно, что частью БРИКС захотела стать Эфиопия. До этого заявки подали Египет и Алжир.
По словам президента России Владимира Путина, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР «не дружат против кого-то», а работают в интересах друг друга.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал БРИКС площадкой, на которой государства ведут равноправный диалог и смогут сформировать повестку мирового развития. По его мнению, БРИКС может взять на себя ведущую роль и задавать повестку мирового развития.