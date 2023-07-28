Москва, 28 июля, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Для Индии очень важно, чтобы её разговор с Китаем в рамках БРИКС шёл на равных условиях, однако если эта организация начнёт расширяться, то баланс сил изменится в пользу КНР, чего Нью-Дели хотел бы в последнюю очередь. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 июля заявил Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН.

Григорий Сысоев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии встречи лидеров БРИКС

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия выступила против призывов Китая активно расширить БРИКС за счёт новых стран.

«Индийцы совершенно точно не хотят быстро расширять БРИКС, — согласился Куприянов. — Во-первых, для того, чтобы БРИКС расширился, нужно подобрать подобающих дружественных кандидатов. Китайцам это удаётся довольно легко. Китай регулярно предлагает включить в БРИКС дружественно расположенные к нему страны. У Индии с этим сложнее. У неё стран-клиентов очень мало. Фактически две: Мальдивы и Бутан. И их в БРИКС никто принимать не будет».

Во-вторых, как пояснил Куприянов, Нью-Дели опасается, что Китай может нарастить в БРИКС своё влияние, если введёт в её состав большое количество своих союзников. А для Индии довольно важно, чтобы КНР разговаривала с ней на равных. Индийцы очень недовольны китайским подходом к многополярности — они считают, что Китай выступает за многополярный мир, но за однополярную Азию. В Индии этим очень недовольны и хотят, чтобы их позиция была равноценна китайской.

Что касается России, то, как пояснил Куприянов, сейчас Москва не испытывает никаких проблем из-за того, что БРИКС будет или не будет расширяться.

«Хотя тактически расширение БРИКС нам более выгодно — так мы можем продемонстрировать, что мировое большинство с нами», — заметил индолог.

В свою очередь, Александр Тимофеев, экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова, уточнил, что Индия выступает за равные возможности в союзе БРИКС и считает, что у Китая при быстром расширении БРИКС появятся большие возможности ввести повсеместно юань и занять лучшие позиции рынке из-за высокой степени развития составляющих цифровой экономики и цифровых сервисов.

«БРИКС — это изначально клуб четырёх. Все его участники как минимум региональные лидеры (кузница, житница, здравница и энергетика). Расширение союза за счёт более слабых стран может подорвать амбициозные планы союза по переходу в расчётах на единую валюту. Чем больше в клубе малоимущих стран с плохо развитой финансовой системой, тем сложнее союзу развиваться», — констатировал Тимофеев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Индия ратует за строгие планы по поводу того, как и когда в состав БРИКС смогут войти другие государства. В свою очередь, Китай неоднократно выступал за расширение БРИКС, к которому хотят присоединиться десятки государств.

Так, 28 июля стало известно, что частью БРИКС захотела стать Эфиопия. До этого заявки подали Египет и Алжир.

По словам президента России Владимира Путина, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР «не дружат против кого-то», а работают в интересах друг друга.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал БРИКС площадкой, на которой государства ведут равноправный диалог и смогут сформировать повестку мирового развития. По его мнению, БРИКС может взять на себя ведущую роль и задавать повестку мирового развития.