Москва, 31 июля, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Курс американского доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, на открытии торгов курс доллара вырос на 1,07 рубля, до 92,77. В предыдущий раз доллар торговался выше отметки в 92 рубля 7 июля.

Курс евро прибавил 1,05 рубля, до 101,97.

Как сообщало ИА Регнум, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что основной фактор движения курса в июне–июле — это последствия происходившего в последние несколько месяцев снижения экспорта при одновременно выросшем импорте.

Ранее стало известно, что большинство наиболее крупных российских банков перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Такая операция исчезла в банкоматах 11 из 13 системно значимых кредитных организаций.