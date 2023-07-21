Москва, 21 июля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Снижение экспорта при одновременном росте импорта стало основным фактором ослабления курса рубля в июне и июле 2023 года, заявила 21 июля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Известия/Александр Полегенько

«Основной фактор движения курса в июне–июле — это последствия происходившего в последние несколько месяцев снижения экспорта при одновременно выросшем импорте», — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Как правило, ослабление курса рубля приводит к сокращению спроса на импорт, однако пока этого не произошло, добавила Набиуллина.

Как сообщалось ранее, ЦБ, опросив участников российского финансового рынка, выяснил, что те ухудшили свои прогнозы по курсу рубля на 2023–2025 годы. Представители банков и инвесткомпаний полагают, что в 2023 году курс рубля составит в среднем 81,8 рубля за доллар, а в 2024 и 2025 годах — 85 рублей за доллар.

Не исключено, что к осени 2023 года российская национальная валюта укрепится, даже до 80 рублей за доллар, отметил в свою очередь в беседе с корреспондентом ИА Регнум профессор школы финансов факультета экономических наук ВШЭ Александр Абрамов. По мнению эксперта, результаты вышеуказанного опроса говорят о пессимизме участников российского финансового рынка.