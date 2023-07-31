Москва, 31 июля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. В минувшие сутки средства ПВО России сбили самолёт Су-25 Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике, сообщили 31 июля в Министерстве обороны РФ.

Валентин Капустин/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. За прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

Также в ведомстве рассказали об уничтожении за минувшие сутки 23 беспилотников ВСУ на территории ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Ранее в Министерстве обороны также сообщили о продолжении наступательных действий на купянском направлении, отражении атак ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях, уничтожении цеха по сборке беспилотников ВСУ в Харьковской области.

Глава ведомства Сергей Шойгу ранее 31 июля рассказал об освобождении на краснолиманском направлении двух населённых пунктов — Ковалёвки и Сергеевки, а также об освобождении железнодорожной станции Молчановка на купянском направлении.