Москва, 31 июля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Подразделения ВС России отразили 11 атак противника на донецком направлении, Украина потеряла за сутки более 220 военнослужащих и технику. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 31 июля на брифинге.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он уточнил, что за минувшие сутки на донецком направлении успешно отражены 11 атак: у Белогоровки и Марьинки, а также у Берестового, Спорного, Северного, Водяного и Майорска.

Поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ нанесено у населённых пунктов Краматорск, Новосёловка, Константиновка и Берестовое.

Противник потерял за сутки более 220 военнослужащих и технику: три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 производства Германии, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, добавил Конашенков.