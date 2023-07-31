Москва, 31 июля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции освободили от ВСУ Ковалёвку и Сергеевку на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка — на Купянском направлении, заявил 31 июля министр обороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА Регнум

«Используя манёвр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населённые пункты Ковалёвка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении», — сказал министр на селекторном совещании с руководителями Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе своего выступления Шойгу также заявил об увеличении «в разы» интенсивности ударов ВС России по военным объектам киевского режима, в том числе тем, где готовились теракты против России.

Киев в условиях неудачного контрнаступления ВСУ сосредоточился именно на атаках в отношении гражданской инфраструктуры на территории России, отметил министр.

С учётом складывающейся обстановки Вооружённые силы России предприняли дополнительные меры по защите объектов от нападения с моря и с воздуха, сказал также Шойгу.

Западное оружие, большими партиями поставляемое в Киев, не меняет ситуацию на поле боя и лишь затягивает военный конфликт, заявил также министр обороны.