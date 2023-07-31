Москва, 31 июля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В рамках проведения специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории Харьковской области, сообщили 31 июля в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Также 31 июля в Министерстве обороны сообщили об отражении за минувшие сутки 11 атак ВСУ на донецком направлении , о поражении штаба бригады 35-й бригады морской пехоты ВСУ на временно оккупированной Киевом части Запорожской области и о продолжении наступательных действий на Купянском направлении.

Ранее 31 июля глава ведомства Сергей Шойгу рассказал об освобождении на Краснолиманском направлении двух посёлков — Ковалёвки и Сергеевки, а также об освобождении железнодорожной станции Молчановка на Купянском направлении.

Министр также сообщил, что ВС России «в разы» увеличили интенсивность уничтожения военных объектов на территории, контролируемой Киевом, в том числе объектов, задействовавшихся при подготовке терактов против России.