Москва, 31 июля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Вооружение, поставляемое Украине западными странами, не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт, заявил 31 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт», — сказал он.

Шойгу в ходе совещания также прокомментировал ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В частности, он сообщил, что масштабная попытка прорыва ВСУ на ореховском направлении была сорвана благодаря действиям ВС России.

Также министр рассказал об увеличении «в разы» интенсивности ударов по украинским военным объектам, в том числе тем, которые связаны с организацией и проведением Киевом терактов на территории России. Сейчас киевский режим на фоне своего провального «контрнаступления» сосредоточился именно на терактах в отношении объектов гражданской инфраструктуры, подчеркнул Шойгу.