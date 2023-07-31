Москва, 31 июля, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Российские военные в разы увеличились интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим теракты на территории РФ. Об этом заявил 31 июля министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Он отметил, что киевский режим сосредоточился на терактах в отношении объектов гражданской инфраструктуры в российских городах и населённых пунктах на фоне провального «контрнаступления». Минобороны в этой связи приняло дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря.

«В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты», — сказал глава Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские силы наносили удары возмездия в ответ на теракт, совершённый киевским режимом на Крымском мосту. Так, 18 июля в Минобороны сообщили, что удар высокоточным оружием нанесён по объектам в районах Одессы и Николаева. Там готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. Удары по украинским объектам также были нанесены19,20,21 июля.