Москва, 31 июля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Киев сосредоточился на терактах по российской гражданской инфраструктуре на фоне неудачного контрнаступления ВСУ, заявил 31 июля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На фоне неудачного так называемого контрнаступления киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в России», — заявил Шойгу на совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ.

Как сообщало ИА Регнум, украинские беспилотные летательные аппараты 30 июоя атаковали деловой центр «Москва-Сити». При атаке никто не пострадал. Незначительные повреждения получили фасады двух офисных высотных зданий.

В Минобороны сообщили, что Украина совершила попытку террористической атаки в Москве с использованием трёх беспилотников, однако российским военным удалось не допустить нападения.