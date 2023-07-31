Москва, 31 июля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России приняли дополнительные меры по повышению защиты от нападений с моря и воздуха с учётом складывающейся обстановки. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«С учётом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря», — заявил он, уточнив, что в разы была увеличена интенсивность ударов по военным объектам ВСУ, в том числе обеспечивающим данные теракты.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких успехов у ВСУ нет, киевский режим находится в трудной ситуации. По его словам, очевидно, что многомиллиардные ресурсы, которые НАТО передало киевскому режиму, расходуются неэффективно, бесцельно, и это вызывает вопросы. Представитель Кремля отметил, что на фоне отчаяния киевский режим прибегает к тактике террористических актов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 30 июля, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали деловой центр «Москва-Сити». При атаке никто не пострадал.

В Минобороны 30 июля сообщили, что Украина совершила попытку террористической атаки в Москве с использованием трёх беспилотников, однако российским военным удалось не допустить нападения.

Украинские войска 30 июля обстреляли Климовский район Брянской области. В результате обстрела пострадали две женщины и мужчина. 23 июля ВСУ совершили обстрел посёлков Полевые Новосёлки и Павловичи Суземского района Брянской области. В результате электроснабжение этих населённых пунктов было нарушено.