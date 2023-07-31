Москва, 31 июля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Российское тактическое ядерное оружие размещено в Белоруссии надолго, и не исключено, что его количество там даже будет расти, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА Регнум.

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Ранее директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил РИА новости, что гипотетический вывод российского ТЯО из Белоруссии был бы возможен тогда, когда США и НАТО откажутся от деструктивного курса и уберут американское ядерное оружие из Европы.

По словам Водолацкого, Вашингтон не выполнит эти условия Москвы, потому что это было бы для него очередным поражением в противоборстве с Россией. Он подчеркнул, что США размещали своё ядерное оружие по всему миру, нарушая ими же подписанные конвенции и договоры о нераспространении этого ОМП.

«Тайно или явно, но в итоге ядерное оружие оказалось на военных базах США по всей Европе. Поэтому для того, чтобы мы убрали своё ядерное оружие с территории Белоруссии, они должны в тот же день убрать свои ядерные арсеналы из Европы. А для этого им пришлось бы признать поражение в той русофобской войне, которую они объявили ещё несколько десятилетий назад», — сказал Водолацкий.

Кроме того, он объяснил, что деструктивный курс, о котором упомянул Полищук, — это нарушение всех международных соглашений и договоров, заключённых между Россией и странами Европы и США.

Разрыв этих договоров наносит огромный ущерб тем странам, которые по указанию США проводят их деструктивную политику. В этих государствах, как заявил парламентарий, падает ВВП, происходит обнищание населения, а сами эти государства теряют суверенитет.

«Но лидеры этих стран начинают всё сильнее ненавидеть Россию, потому что видят, что проигрывают в борьбе, и от этого выбрасывают в нашу сторону ещё больше желчи и яда, — подчеркнул депутат. — Но в этой борьбе нет победителей. Такая политика просто разрушает всё, что строилось десятилетиями».

Поэтому Водолацкий согласился с тем, что российское ядерное оружие в Белоруссии, по всей видимости, расположилось всерьёз и надолго. Не исключено даже, что его количество там будет наращиваться.

Ранее ИА Регнум сообщало, что дипломат Полищук объяснил, что Россия разместила ТЯО в Белоруссии в качестве ответной меры на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона. Кроме того, свою роль сыграли «коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности».

До этого президент США Джозеф Байден назвал безответственным размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии и заявил о своей «чрезвычайно негативной» реакции на это.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не забывать, что применение ТЯО возможно исключительно в случае прямой агрессии по отношению к стране, но, как говорилось ранее, контроль за этим остаётся у передавшей вооружение России. По словам Лукашенко, он настаивал на размещении в его стране российского ТЯО, «чтобы сюда никто не сунулся».