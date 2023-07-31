Москва, 31 июля, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Россия может вывести тактическое ядерное оружие (ТЯО) с белорусской территории только после отказа США и НАТО от деструктивного курса, направленного на подрыв безопасности РФ и Белоруссии. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дипломат подчеркнул, что Россия разместила ТЯО на территории Белоруссии в качестве ответной меры на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона.

Ещё одна причина — «коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности», сказал РИА Новости Полищук.

Вынужденная мера сдерживания необходима для обеспечения безопасности Союзного государства. Гипотетический вывод ТЯО с белорусской территории возможен только в том случае, если США и НАТО откажутся от деструктивного курса, полностью вывезут из Европы американское ядерное оружие и ликвидируют соответствующую инфраструктуру, добавил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, в начале 2023 года Россия и Белоруссия договорились о переброске ТЯО на белорусскую территорию. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 1 июля завершится строительство хранилища для этого типа вооружений.

Российский лидер отмечал, что действия Москвы не противоречат никаким международным обязательствам. Россия поступает так, как на протяжении десятков лет поступали США, размещавшие своё ядерное оружие в Европе.