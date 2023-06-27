Минск, 27 июня, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 27 июня, что министерство обороны и Комитет госбезопасности страны получили задачу определить алгоритм применения ядерного оружия.

Иван Шилов ИА Регнум Ядерное оружие

Белорусский лидер напомнил, что применение тактического ядерного оружия возможно исключительно в случае прямой агрессии по отношению к стране, но, как говорилось ранее, контроль за этим остаётся у передавшей вооружение России.

«Основа алгоритма должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут», — сказал Лукашенко.

Он уточнил, что в случае атаки на Белоруссию атака фактически происходит в отношении всего Союзного государства. Он подчеркнул, что настаивал на размещении в Белоруссии российского ТЯО, «чтобы сюда никто не сунулся».

13 июня он рассказал, что Белоруссия получит тактическое ядерное оружие в течение ближайшего времени. Лукашенко отметил, что он предлагал России оснастить ядерными боеголовками белорусские реактивные системы залпового огня «Полонез», однако этот вариант оказался излишне сложным. Поэтому, по его словам, приняли решение разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие и подготовить перед этим соответствующие хранилища. При этом Лукашенко не просил у президента России Владимира Путина стратегическое ядерное оружие, так как республике достаточно тактического, она не намерена проводить обмен межконтинентальными ракетами.

Как сообщало ИА Регнум, о размещении ядерного оружия в Белоруссии Путин и Лукашенко договорились в марте 2023 года. После этого Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд. Путин подчеркнул, что Россия не передаёт оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике.