Киев, 30 июля, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Украина рассчитывает, что переговоры с США о гарантиях безопасности начнутся уже на следующей неделе. Об этом заявил 30 июля глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

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«Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО, что является самой надёжной гарантией безопасности», — написал он в Telegram-канале.

Глава офиса украинского лидера заявил, что гарантии безопасности будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства в контексте оборонной и финансовой поддержки, а также санкций.

Ранее также стало известно, что Саудовская Аравия планирует провести в начале августа мирные переговоры по Украине с участием стран Запада, но без участия России. На встречу, которая может состояться с 5 по 6 августа в Джидде, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран. Представителей России в списке нет.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня германский телеканал ARD заявил, что в Дании 24 июня при участии стран Глобального Юга (упоминались ЮАР, Китай, Индия и Бразилия) прошли инициированные Киевом переговоры по украинской теме. По утверждению СМИ, участники встречи договорились начать в июле официальные переговоры по ситуации на Украине. Со стороны Запада в переговорах участвовал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Позднее в Киеве заявили, что в переговорах участвовал Ермак, по данным которого, участники встречи обсуждали имплементацию так называемой «формулы мира», предложенной в сентябре прошлого года президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную новость, заявил, что за информацией о переговорах по Украине, которые, как утверждают немецкие СМИ, решено провести в июле, следует обратиться к распространяющим её изданиям.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что РФ не может навязать переговоры о равной безопасности отказывающимся от них США и НАТО. Как отметил глава государства, Москва готова к обсуждениям, но не видит заинтересованности оппонентов.

При этом Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Глава государства указал, что если Запад действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией мнение о том, что переговоры начнутся тогда, когда Россия потерпит поражение в зоне спецоперации. Такую позицию ранее обозначили на Западе. Лавров напомнил, что США, ЕС и НАТО твёрдо и бескомпромиссно заявляли, что основой переговоров должны стать украинские требования, российское руководство должно пойти под суд, а Москва ― выплатить репарации, только после этого возможен мирный договор.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также отмечал готовность к диалогу с Украиной, но подчёркивал, что побуждать к этому необходимо западных кураторов Киева. Патрушев заявил, что именно они запрещают Украине вступать в переговорный процесс.