Берлин, 26 июня, 2023, 11:46 — ИА Регнум. В июле могут состояться официальные переговоры по ситуации на Украине, передал 26 июня со ссылкой на собственные источники германский телеканал ARD.

РИА Новости/Александр Кряжев

Источники сообщили о секретной встрече, которая 24 июня пошла в Копенгагене. В переговорах участвовали дипломаты ряда стран Запада, представители Китая, Индии, ЮАР и Бразилии.

Отмечается, что эта встреча прошла по инициативе Украины. Страны Запада добиваются на переговорах поддержки со стороны Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки.

Как сообщало ИА Регнум, французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что наступление ВСУ вынудит Москву к переговорам с Киевом. Читатели Le Figaro раскритиковали это заявление, назвав действия Запада попытками подлить масло в огонь.

25 июня президент России Владимир Путин назвал первостепенными для руководства страны и для себя как главы государства вопросы СВО. 13 июня российский лидер сказал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые могли бы привести к миру на Украине, и отметил, что решению украинской проблемы препятствует Запад.