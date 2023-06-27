Москва, 27 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. За информацией о переговорах по Украине, которые, как утверждают немецкие СМИ, решено провести в июле, следует обратиться к распространяющим её изданиям, сообщил 27 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя сообщения немецких СМИ о «секретной встрече» в Копенгагене и о планах провести переговоры по Украине в июле (без участия России), Песков ответил, что в Кремле не располагают такой информацией.

«Нет, Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал ARD обращаться», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня германский телеканал ARD заявил, что в Дании 24 июня при участии стран Глобального Юга (упоминались ЮАР, Китай, Индия и Бразилия) прошли инициированные Киевом переговоры по украинской теме.

Как утверждает источник телеканала, участники этих переговоров договорились начать в июле официальные переговоры по ситуации на Украине. Со стороны Запада в переговорах участвовал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Позднее в офисе украинского президента заявили, что в переговорах участвовал его руководитель Андрей Ермак. По его данным, участники встречи обсуждали имплементацию так называемой «формулы мира», предложенной в сентябре прошлого года Владимиром Зеленским.