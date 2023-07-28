Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не может навязать переговоры о равной безопасности отказывающимся от них США и НАТО. Как отметил 28 июля президент, Москва готова к обсуждениям, но не видит заинтересованности оппонентов.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Все противоречия должны решаться в ходе переговоров. Но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они отказываются от переговоров по обеспечению равной безопасности для всех, включая Россию», — заявил глава государства.

Путин отметил, что отказывается от этого и Украина. Президент напомнил, что соответствующий декрет приняло украинское руководство.

«Мы готовы к этим переговорам, но мы же не можем навязывать эти переговоры», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. Так, президент страны Владимир Зеленский подписал в 2022 году указ о невозможности переговоров с Путиным. Документ ввёл в действие соответствующее решение украинского Совета нацбезопасности и обороны. О нежелании переговоров с российским лидером глава Украины заявлял и ранее в одном из своих выступлений. Позднее Зеленский, называя приемлемый, по его мнению, способ завершить военные действий на Украине, выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год. Он указал, что эти границы включали юго-восток Украины и Крым. По мнению Зеленского, только в случае такого отхода станет возможным дипломатический диалог. Возврат к границам 24 февраля 2022 года украинского президента не устроил.

При этом президент Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Глава государства указал, что если Запад действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией мнение о том, что переговоры начнутся тогда, когда Россия потерпит поражение в зоне спецоперации. Такую позицию ранее обозначили на Западе. Лавров напомнил, что США, ЕС и НАТО твёрдо и бескомпромиссно заявляли, что основой переговоров должны стать украинские требования, российской руководство должно пойти под суд, а Москва ― выплатить репарации, только после чего возможен мирный договор.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также отмечал готовность к диалогу с Украиной, но подчёркивал, что побуждать к этому необходимо западных кураторов Киева. Патрушев заявил, что именно они запрещают Украине вступать в переговорный процесс.