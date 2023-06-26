Киев, 26 июня, 2023, 17:42 — ИА Регнум. В Дании прошла секретная встреча по вопросу урегулирования ситуации на украинской территории при участии стран Запада и представителей глобального Юга, сообщили 26 июня в офисе президента Украины.

Zuma/TASS Глава офиса президента Украины Андрей Ермак

Встреча 24 июня в Копенгагене проходила между советниками по вопросам нацбезопасности и политическими советниками стран G7, глобального Юга и Украины.

По словам участвовавшего в переговорах главы офиса украинского президента Андрея Ермака, обсуждалась имплементация «украинской формулы мира» Владимира Зеленского.

Также отмечается, что Ермак в Копенгагене встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

26 июня телеканал ARD распространил информацию о том, что в Копенгагене 24 июня прошли переговоры между представителями стран Запада и гостями из Бразилии, Китая, Индии и ЮАР. Обсуждалась ситуация на Украине.

По данным телеканала, участники встречи решили, что в июле, весьма вероятно, состоятся официальные переговоры по ситуации на Украине.

Представитель ЕС 23 июня сообщил журналистам в Брюсселе, что Киев инициировал встречу стран Запада с представителями глобального Юга. Ранее Bloomberg сообщил, что на встречу прибудет помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.