Киев, 29 июля, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Сербское издание «Политика» назвало главный страх президента Украины Владимира Зеленского. Как написала автор газеты Биляна Митринович-Рашевич, глава киевского режима боится, что западные союзники потеряют терпение и принудят его к переговорам с Россией. Тогда всё, что Украина делала на протяжении боевых действий, окажется ненужным и необоснованным.

Kay Nietfeld/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

В статье говорится, что даже частичная победа Украины удовлетворила бы Запад, так как полное поражение России невозможно, но Зеленский как политическая фигура сейчас не готов на такое. Однако на фоне медленных попыток контрнаступления ВСУ страны Запада начали уставать от конфликта и всё чаще сомневаться в необходимости поставок вооружений Киеву, не говоря уже о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз.

«Когда подойдёт время для переговоров, обнаружится, что цели союзников и Киева расходятся. Тогда может создаться впечатление, что все жертвы были напрасными, и украинский президент осознает эту проблему», — пишет Митринович-Рашевич.

В публикации отмечается, что после саммита НАТО в Вильнюсе опасения Зеленского обострились. Североатлантический альянс недоволен его действиями и тем, что он постоянно требует больше оружия, боеприпасов и техники, которые при этом не изменяют положение его сил. Экс-посол США на Украине Джон Хербст полагает, что у Соединённых Штатов нет других вариантов, кроме как продолжать отправлять оружие, поскольку сокращение военной помощи Украине повлечёт условное поражение президента США Джо Байдена.

Поэтому, подводит итог «Политика», Зеленский пошёл на риск, но его партнёрам не понравилось, когда он начал допускать агрессию в их сторону.

«Зеленский, по-видимому, забыл, что колониальные отношения, на которые он согласился, подразумевают, что никогда нельзя забывать, кто хозяин», — подытожила Митринович-Рашевич.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня ВСУ начали контрнаступление на артёмовском, южнодонецком и запорожском направлениях. Киев отправил в атаку бригады, вооружённые западной техникой и подготовленные НАТО. Однако в атаках украинские военные не преуспели. Об этом неоднократно заявляли в Минобороны России и президент Владимир Путин. Глава государства уточнил, что украинские потери в ходе контрнаступления превысили 26 тыс. человек. Он также отметил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, несут значительные потери «из-за своей глупости». Также в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности России Путин отметил, что понесённые ВСУ в ходе провального контрнаступления потери исчисляются десятками тысяч человек. Мобилизационный ресурс на Украине стремительно истощается, добавил президент.

Итальянский генерал Фабио Мини 29 июля заявил, что за всеми потугами контрнаступления ВСУ стоит ясный и циничный план Североатлантического альянса. По мнению экс-командующего Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО, главный интерес альянса заключается в Чёрном море, которое станет новым стратегическим театром столкновения с Россией, которая после прекращения зерновой сделки считает военными целями все суда, следующие в контролируемые Киевом порты.

В свою очередь, бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Зеленскому в случае провала контрнаступления придётся выбирать «яд» на своё усмотрение. Эксперт указал, что при таком раскладе Киеву либо придётся согласиться на мир с потерей территорий и навсегда потерять возможность вступления в НАТО, либо продолжить противостояние с Россией, что чревато ещё большими потерями военных и территорий. Более того, по мнению Риттера, западные страны уже уверены, что Россия победит в спецоперации.